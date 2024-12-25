Kütahya OSB 2024 Projeleri ile Büyüyor - Son Dakika
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Kütahya OSB 2024 Projeleri ile Büyüyor

Kütahya OSB, yaşam kalitesini artırmak için modern projelerle gelişiyor, istihdam 13.500'e ulaştı.

25.12.2024 16:09
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2024 yılı boyunca hayata geçirilen projeler ile geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Eskioğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında göreve gelmelerinden itibaren Kütahya OSB'yi sadece bir üretim merkezi olmanın ötesinde, yaşam kalitesi yüksek bir sanayi bölgesi haline getirmek için sosyal altyapıya da büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha modern, çevre dostu ve yenilikçi bir sanayi bölgesi hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Eskioğlu, şunları söyledi:

"2019 yılında kazandığımız ivme, bölgemizin altyapısından sosyal donatılarına kadar pek çok alanda önemli adımlar atmamızı sağladı. Elektrik ve doğal gaz uzaktan okuma sistemi sayesinde tüketim şeffaflığını artırırken, kayıp kaçak oranlarını en aza indirdik. Doğal gaz kapasitemizi iki katına çıkararak kesintisiz enerji akışı sağladık. Ayrıca, atık su arıtma tesisimizdeki kapasite artırımı ile çevre dostu üretim süreçlerimize güç kattık. Çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için modern sosyal tesisler, yürüyüş parkları ve dinlenme alanları oluşturduk."

2019 yılında 111 olan toplam parsel sayısını, ilave genişleme çalışmalarıyla 129 parsele çıkartıldığını da dile getiren Eskioğlu, şöyle devam etti:

"Sanayi bölgemizin büyüme potansiyelini artırmak amacıyla 3'üncü ilave genişleme alanımızı hayata geçirdik. Bu yeni alan, yalnızca mevcut yatırımcılarımızın kapasite artırım taleplerine cevap vermekle kalmayıp, yeni yatırımcılar için de geniş bir hareket alanı sağlamaktadır. Bu alanın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte, istihdamda ve üretim hacminde kayda değer bir artış beklenmektedir. Bu adım, Kütahya OSB'nin yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası alanda da önemli bir çekim merkezi olmasını sağlayacaktır."

İstihdam rakamlarına ilişkin de bilgiler veren Eskioğlu, "2019 yılı başlarında 8 bin 180 olan istihdam, günümüzde 13 bin 500'ün üzerindedir. Bu büyüme, bölge ekonomisine ve yerel kalkınmaya sağladığımız katkıların somut bir göstergesidir." dedi.

Yatırımcılar ve çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitimler düzenlediklerini de anlatan Eskioğlu, düzenledikleri sosyal faaliyetlerle de yaşayan bir OSB'yi oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya OSB 2024 Projeleri ile Büyüyor - Son Dakika

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