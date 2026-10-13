Kütahya Pekmez Pazarı\'nda ilk etapta 96 iş yeri için cephe yenileme başladı

Kütahya'nın tarihi ticaret merkezlerinden Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları başladı.

Beş etap halinde gerçekleştirilecek projenin ilk bölümünde 96 iş yerinin cephesi yenilenecek.

Kütahya Valiliği tarafından hayata geçirilen Pekmez Pazarı Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yapım İşi Projesi kapsamında bölgenin tarihi dokusunun korunması ve çarşının görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Projede çatı imalatları, cephe sıva işlemleri, iş yerlerinin dış cephe düzenlemeleri ve yeni tabelaların yapımı gerçekleştirilecek.

Kütahya Valisi Musa Işın, beraberindeki heyetle tarihi çarşıda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Musa Işın, bölgede kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirileceğini söyledi.

Proje kapsamındaki sokak ve caddelerde restorasyon yapılacağını belirten Işın, çarşının kapalı çarşı haline getirileceğini ifade etti.

Projenin Kütahya turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Işın, tarihi çarşıdaki dönüşümün kent açısından önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de proje kapsamında iş yerlerinin dış cephelerinin ve tabelalarının tek tip olacak şekilde düzenleneceğini söyledi.

Çalışmaların Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini belirten Biçer, projenin 5 etap halinde gerçekleştirileceğini aktardı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da tarihi çarşıda yapılacak çalışmalar nedeniyle esnaftan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

Çalışmalar süresince esnafın anlayış göstermesini isteyen Bayırcı, projenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.