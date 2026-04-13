Kütahya'nın Kültürel Zenginlikleri, Çanakkale'de Sergileniyor

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan Kütahya Sergisi'ne ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kütahya" kültür programına katıldı.

Kahveci, Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı organizasyonunda, Belediye, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan Kütahya Sergisi'ni ziyaret etti.

Kentin sanat mirasını ve kültürel birikimini yansıtan sergide yer alan çini, seramik ve el sanatları eserlerini tek tek inceleyen Kahveci, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kahveci, Kütahya'nın asırlara dayanan sanat geleneğinin farklı kentlerde tanıtılmasının, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kahveci, kentin sahip olduğu kültürel zenginliğin Türkiye'nin ortak mirası açısından da kıymetli olduğunu belirterek, bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan tüm kurumlara ve katkı sunan sanatçılara teşekkür etti.

"Kütahya" kültür programına katıldı

Kahveci ayrıca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kütahya" kültür programına katıldı. Konser, halk oyunları ve defileden oluşan programda kentin kültürel mirası, sanatsal değerleri ve geleneksel zenginlikleri tanıtıldı. Kahveci, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara teşekkür ederek, kentin kültürel değerlerinin yurdun dört bir yanında tanıtılmaya devam edeceğini dile getirdi.