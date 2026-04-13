Kütahya'nın Kültürel Zenginlikleri, Çanakkale'de Sergileniyor - Son Dakika
Kütahya'nın Kültürel Zenginlikleri, Çanakkale'de Sergileniyor

13.04.2026 09:49  Güncelleme: 11:03
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı organizasyonuyla Çanakkale'de açılan Kütahya Sergisi'ni ziyaret etti ve kentin kültürel değerlerinin tanıtıldığı bir programda yer aldı.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan Kütahya Sergisi'ne ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kütahya" kültür programına katıldı.

Kahveci, Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı organizasyonunda, Belediye, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda açılan Kütahya Sergisi'ni ziyaret etti.

Kentin sanat mirasını ve kültürel birikimini yansıtan sergide yer alan çini, seramik ve el sanatları eserlerini tek tek inceleyen Kahveci, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kahveci, Kütahya'nın asırlara dayanan sanat geleneğinin farklı kentlerde tanıtılmasının, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kahveci, kentin sahip olduğu kültürel zenginliğin Türkiye'nin ortak mirası açısından da kıymetli olduğunu belirterek, bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan tüm kurumlara ve katkı sunan sanatçılara teşekkür etti.

"Kütahya" kültür programına katıldı

Kahveci ayrıca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kütahya" kültür programına katıldı. Konser, halk oyunları ve defileden oluşan programda kentin kültürel mirası, sanatsal değerleri ve geleneksel zenginlikleri tanıtıldı. Kahveci, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara teşekkür ederek, kentin kültürel değerlerinin yurdun dört bir yanında tanıtılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
