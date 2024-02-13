Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, Atık Malzemelerden Hayvan Kulübesi Yaptı - Son Dakika
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Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, Atık Malzemelerden Hayvan Kulübesi Yaptı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, Atık Malzemelerden Hayvan Kulübesi Yaptı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Almanca öğretmenleri eşliğinde sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yapma projesine başladı. Öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı. Proje sayesinde öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci artarken, sokak hayvanlarının yaşam koşulları da iyileştirildi.

13.02.2024 15:43  Güncelleme: 16:21
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Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sokaklarda sahipsiz olarak yaşayan hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı.

Okulun Almanca öğretmenlerinden Özge Kirazlı'nın rehberliğinde, "Her güne bir iyilik" adlı eTwinning projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için çalışma başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi.

Geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri kulübeleri, sokak hayvanlarının güvenli ve sıcak bir barınma alanına dönüştürmek için özenle çalıştı.

Proje ile ilgili bilgi veren Almanca öğretmeni Özge Kirazlı, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve hayvanlara yardım etme konusunda duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Gösterdikleri özveri ve emek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kulübelerin tamamlanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, projeye katılarak hem çevreye duyarlılık kazanmayı hem de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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