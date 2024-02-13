Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, Atık Malzemelerden Hayvan Kulübesi Yaptı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sokaklarda sahipsiz olarak yaşayan hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı.
Okulun Almanca öğretmenlerinden Özge Kirazlı'nın rehberliğinde, "Her güne bir iyilik" adlı eTwinning projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için çalışma başlattı.
Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi.
Geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri kulübeleri, sokak hayvanlarının güvenli ve sıcak bir barınma alanına dönüştürmek için özenle çalıştı.
Proje ile ilgili bilgi veren Almanca öğretmeni Özge Kirazlı, "Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve hayvanlara yardım etme konusunda duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. Gösterdikleri özveri ve emek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Kulübelerin tamamlanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, projeye katılarak hem çevreye duyarlılık kazanmayı hem de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, Atık Malzemelerden Hayvan Kulübesi Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?