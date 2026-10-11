Kütahya Tavşanlı'da traktörün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da traktörün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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Kütahya'da Tavşanlı-Kütahya karayolunun 23'üncü kilometresinde 1'i traktör 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'da 1'i traktör 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 23'ncü kilometresinde meydana geldi. Arif Özen (41) kullandığı 43 AHA 823 plakalı kamyonet, önünde giden Adnan Uğurlu (45) idaresindeki 43 AIC 082 plakalı traktörün pulluğuna çarptı. Ardından gelen Hasan Örs yönetimindeki 43 U 9317 plakalı otomobil ile Mehmet Okan idaresindeki 43 ADJ 017 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada sürücü Adnan Uğurlu, yolcular Derya Okan (37), Esila Okan (6), Efnan Okan (2), kamyonet sürücüsü Arif Özen ve Süleyman Yağız Özen (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da traktörün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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