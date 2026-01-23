Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'a Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Eyüp Kahveci, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, belediyeler arasında geliştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve iyi uygulama örnekleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği projeler değerlendirilerek, kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunabilecek ortak çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.