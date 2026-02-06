Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kabadüz Belediye Başkanı Kaya'yı Ağırladı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, belediyelerin yürüttüğü altyapı, sosyal belediyecilik, kültür ve şehircilik çalışmaları ele alındı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Eyüp Kahveci, şehirlerin gelişiminde tecrübe paylaşımının ve ortak aklın önemine vurgu yaparak, farklı belediyelerin uygulamalarından beslenen bu tür buluşmaların yerel yönetimlere güç kattığını ifade etti.

Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise misafirperverliğinden dolayı Kahveci'ye teşekkür ederek, belediyeler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.