Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kabadüz Belediye Başkanı Kaya'yı Ağırladı

06.02.2026 15:14  Güncelleme: 16:22
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve heyetini ağırladı. Altyapı, sosyal belediyecilik ve kültür üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, belediyelerin yürüttüğü altyapı, sosyal belediyecilik, kültür ve şehircilik çalışmaları ele alındı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Eyüp Kahveci, şehirlerin gelişiminde tecrübe paylaşımının ve ortak aklın önemine vurgu yaparak, farklı belediyelerin uygulamalarından beslenen bu tür buluşmaların yerel yönetimlere güç kattığını ifade etti.

Ordu Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise misafirperverliğinden dolayı Kahveci'ye teşekkür ederek, belediyeler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

