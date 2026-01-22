Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Uşak Belediye Başkanı Yalım'a Ziyaret - Son Dakika
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Uşak Belediye Başkanı Yalım'a Ziyaret

22.01.2026 09:14  Güncelleme: 10:27
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret ederek şehirler arası iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirler arası iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etti. Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Meral Gülmez Saçar, Reyhan Aydın ve Ali Rıza Ada, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Karakoç, Ebru Özkaracahisar ve Turan Ünlü ile CHP Uşak İl Disiplin Kurulu Başkanı Coşkun Mavioğlu'nun da katılım sağladığı görüşmede; belediyecilik hizmetlerinde tecrübe paylaşımı, ortak projeler, sosyal ve kültürel çalışmalar ile iş birlikleri ele alındı. Ayrıca vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kahveci, Kütahya ile Uşak arasında sürdürülebilir ve güçlü bir iletişim zemini oluşturmanın önemine vurgu yaparak, belediyeler arasındaki ortak çalışmaların artarak devam etmesi temennisini dile getirdi. Kahveci, misafirperverliği için Başkan Özkan Yalım'a ve yönetimine teşekkür ederek, görüşmenin yönetim faaliyetlerine fayda sağlamasını diledi.

Kaynak: ANKA

