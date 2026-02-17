Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak

17.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 20 Şubat-17 Mart arasında 6 şehirde "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"nin kapılarını açacak.

Sergide, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Hazreti Muhammed'in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra VGM'ye bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak.

Sergi, 20-22 Şubat'ta Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 25-27 Şubat'ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu, 2-3 Mart'ta Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu, 6-8 Mart'ta Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu, 10-12 Mart'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve 15-17 Mart'ta Kayseri Flamingo de Luxe Balo Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Etkinlik, Kültür, Güncel, Turizm, Vakıf, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:52:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi ramazan boyunca 6 şehirde ziyarete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.