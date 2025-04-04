Kütüphane Haftası'nda Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla Hurma Yarbay Pınar İlkokulu ve Uncuali Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler ziyaretleri sırasında hazırladıkları kitapları kütüphaneye hediye etti.

Hurma Yarbay Pınar İlkokulu ve Uncuali Anaokulu öğrencileri, Kütüphane Haftası'nda Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) binasında bulunan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Minikler, kendi hazırladıkları el yapımı kitapları da kütüphaneye hediye etti. Kitapları kütüphane yetkililerine teslim eden öğrenciler, daha sonra hem kütüphane hakkında bilgi aldı hem de beğendikleri kitapları okudu. Öğretmenleri ve kütüphane yetkililerinin gözetiminde vakit geçiren minikler, okumanın önemini oyunlar oynayarak kavradı.