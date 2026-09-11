Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, 4 Körfez ülkesiyle Hürmüz'de seyir güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, 4 Körfez ülkesiyle Hürmüz'de seyir güvenliğini görüştü

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Bahreyn'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 4 Körfez Arap ülkesindeki mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sabah'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde son bölgesel gelişmeler ile bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaların değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin ve özgürlüğünün sağlanmasını hedefleyen diplomatik girişimlerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Kuveytli bakanın yaptığı telefon görüşmeleri, bölgede deniz ulaşımının güvenliğine ilişkin gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), dün Kızıldeniz'deki önemli enerji ve ticaret güzergahlarından biri olan Babülmendeb Boğazı'na yakın stratejik öneme sahip Muha Limanı'na ulaşmıştı.

Bu durum, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin endişeleri daha da artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, 4 Körfez ülkesiyle Hürmüz'de seyir güvenliğini görüştü - Son Dakika

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