Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika
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Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı

18.07.2026 03:49
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Kuveyt ordusu, İran'ın İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale ettiğini açıkladı.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

İran'ın Kuveyt'e yönelik İHA'larla düzenlediği saldırılara hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkede sivil halkın yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kuveyt ordusu, İran'ın dün balistik füze ve İHA'larla ülkedeki hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığı saldırılarda bazı askerlerin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'e İran'dan İHA Saldırısı - Son Dakika

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