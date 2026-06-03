Kuveyt'e İran Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
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Kuveyt'e İran Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı

03.06.2026 14:57
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İran'ın Kuveyt Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Kuveyt, İran'ın Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan düzenlenen saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin saldırılar sonucu hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, "İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

Saldırıların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2026 yılındaki 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği, bunların tekrarının sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı temsil ettiği kaydedildi.

Kuveyt Sağlık Bakanı Abdullah es-Sened ise saldırıya dair açıklamasında olayın ilk saatlerinden itibaren kapsamlı sağlık seferberliği planlarının devreye alındığını aktardı.

Yaralıların sevki için Uluslararası Kuveyt Havalimanına 25 ambulansın sevk edildiğini kaydeden Sened, 63 yaralının hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Sened, yaralılar arasında havalimanı çalışanları ve yolcuların yer aldığını ifade ederek şu ana kadar yaralılardan 7'sinin acil ve kapsamlı cerrahi operasyon geçirdiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'e İran Saldırısı: 1 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika

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