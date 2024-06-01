Kuveyt Emiri, eski başbakanı Veliaht Prens olarak atadı - Son Dakika
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Kuveyt Emiri, eski başbakanı Veliaht Prens olarak atadı

Kuveyt Emiri, eski başbakanı Veliaht Prens olarak atadı

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, eski başbakan Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı Veliaht Prens olarak atadı. Yeni atanan Veliaht Prens Sabah, 19 Kasım 2019'dan 24 Temmuz 2022'ye kadar başbakanlık yapmıştı.

01.06.2024 22:59
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Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, eski başbakan Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı (71) Veliaht Prens olarak atadı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Sabah, yeni veliaht prens atama kararnamesi yayınladı.

Kararnameye göre, Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, yeni Veliaht Prens olarak atandı.

Yeni atanan Veliaht Prens Sabah, 19 Kasım 2019'dan 24 Temmuz 2022'ye kadar başbakanlık yapmıştı.

Kaynak: AA

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