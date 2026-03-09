Kuveyt, Güvenlik Hazırlıklarını Artırdı - Son Dakika
Kuveyt, Güvenlik Hazırlıklarını Artırdı

Kuveyt, Güvenlik Hazırlıklarını Artırdı
09.03.2026 21:14
Kuveyt Emiri, ülkenin güvenliğini artırmak için hayati noktaların korunması talimatı verdi.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkede hayati öneme sahip noktaların korunması ve hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre Emir Sabah, televizyondan ulusa seslendi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırılara işaret eden Sabah, "Ulusumuz, dost olarak gördüğümüz komşu bir Müslüman ülke tarafından acımasız bir saldırıya maruz kaldı. Oysa biz bu ülkeye karşı herhangi bir askeri eylem için topraklarımızın, hava sahamızın veya kıyılarımızın kullanılmasına izin vermedik ve bunu diplomatik kanallarımız aracılığıyla defalarca bildirdik." ifadelerini kullandı.

Sabah, adını ifade etmeden İran'ın saldırılarına sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Kuveyt Devleti'nin hava sahasını, topraklarını, sivil tesislerini ve altyapısını hedef alan bu alçakça saldırılar, uluslararası norm ve sözleşmelerin açık ihlali olup egemenliğimize, güvenliğimize ve istikrarımıza yönelik bariz bir saldırı teşkil etmektedir."

Sabah, devletin yüksek hazırlık seviyesinde çalışma gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Ülkedeki güvenlik durumu yakından izleniyor. Devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumları, her koşulda güvenliğinizi sağlamak için yakın koordinasyon ve yüksek hazırlık seviyesiyle çalışıyor." dedi.

Kuveyt'te "saldırılara karşı" önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için hazırlık seviyesinin yükseltildiğini belirterek, "Herhangi bir acil duruma hızlı müdahale sağlamak ve kamu huzurunu korumak amacıyla hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve hayati öneme sahip noktaların korunması" talimatını verdiğini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt, Güvenlik Hazırlıklarını Artırdı - Son Dakika

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Kuveyt, Güvenlik Hazırlıklarını Artırdı
