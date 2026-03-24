Kuveyt, Hava Sahasına Giren Tehditlere Müdahale Etti

Kuveyt, hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiğini, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.