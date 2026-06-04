Kuveyt Havalimanı'ndaki Saldırı Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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Kuveyt Havalimanı'ndaki Saldırı Görüntüleri Paylaşıldı

04.06.2026 12:07
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Kuveyt Havalimanı'nda düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda dün 1 kişinin öldüğü ve 63 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Kuveyt Sivil Havacılık kurumunun yayınladığı görüntüler, patlama anı ve havalimanındaki kişilerin saldırıdan etkilendiği anları gözler önüne serdi.

Görüntülerde, bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) havalimanının yolcu terminal binasına isabet etmesiyle şiddetli bir patlama yaşandığı ve dumanlar yükseldiği görülüyor.

Saldırı anına ilişkin farklı açılardan paylaşılan görüntülerde, İHA'nın temas etmesinin ardından otopark alanında bulunan bir araç, duman ve tozların arasında hızla alandan uzaklaşıyor.

Terminal binasının içinden paylaşılan görüntülerde, saldırı sırasında patlamanın şiddetiyle oluşan alevler, düşen molozlar, havaya kalkan tozlar, etrafa saçılan cam parçaları ve yolcuların panik içinde kaçıştığı anlar gözlemleniyor.

Kuveyt, İran'ın dün Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Havalimanı'ndaki Saldırı Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika

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