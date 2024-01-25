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Kuveyt İçişleri Bakanlığı Şiilere ait ibadethanelere yönelik terör eylemini önledi - Son Dakika
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Kuveyt İçişleri Bakanlığı Şiilere ait ibadethanelere yönelik terör eylemini önledi

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Şiilere ait ibadethanelere yönelik terör eylemini önlediklerini duyurdu. Emniyet birimlerinin düzenlediği operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı Şiilere ait ibadethanelere yönelik terör eylemini önledi
25.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:35
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Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Şiilere ait ibadethanelere yönelik "terör eylemini" önlediklerini bildirdi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet birimleri, Şii mezhebine ait mabetleri hedef alma ve insanları öldürmeyi planlayan bir terör hücresini çökertti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu adı açıklanmayan örgüte mensup 3 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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