Kuveyt Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Aktif Hale Getirdi - Son Dakika
Kuveyt Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Aktif Hale Getirdi

26.03.2026 04:57
Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye aldığını duyurdu.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Aktif Hale Getirdi - Son Dakika

İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
SON DAKİKA: Kuveyt Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Aktif Hale Getirdi - Son Dakika
