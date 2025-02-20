Kuveyt'te Tatbikat Faciası: 2 Asker Şehit - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt'te Tatbikat Faciası: 2 Asker Şehit

Kuveyt ordusu, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen gece atış tatbikatında 2 askerin hayatını kaybettiğini ve bazı askerlerin yaralandığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı, olaydan duyduğu büyük üzüntüyü ifade ederken, uzman ekiplerin kazanın nedenlerini araştırmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

20.02.2025 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt ordusu, gerçek mühimmatla yapılan bir tatbikat sırasında 2 askerin öldüğünü, bazı askerlerin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, " Genelkurmay Başkanlığı, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen gece atış tatbikatı sırasında kara kuvvetlerinden iki askerin şehit olması ve bazılarının yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uzman soruşturma ekiplerinin kazanın ayrıntılarını ve nedenlerini ortaya çıkarmak, belirlenen düzenlemelere uygun olarak gerekli tedbirleri almak üzere çalışmalarına başladığı belirtildi; olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Tatbikat Faciası: 2 Asker Şehit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
09:34 TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım
18:16 Kocaeli’de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
18:04 Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray’ın RAMS Park’ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı
18:01 Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı
17:37 Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu’ndan ihraç edilen teğmen için karar Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar
17:17 3 soru sordular: Galatasaray’dan TFF’nin yabancı hakem kararına sert tepki 3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
17:00 Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım’lı savunma Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım'lı savunma
16:58 TFF’nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan
16:48 Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 13:48:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Tatbikat Faciası: 2 Asker Şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.