Kuveyt Petrol Şirketi, Feyleke Adası yakınında dev petrol ve gaz rezervi keşfetti - Son Dakika
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Kuveyt Petrol Şirketi, Feyleke Adası yakınında dev petrol ve gaz rezervi keşfetti

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı. Keşfedilen rezervin, 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz içerdiği belirtildi. Bu rezerv, Kuveyt'in günlük 2,8 milyon varil petrol üretimine eşdeğerdir.

15.07.2024 10:43
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Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.

Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Petrol Şirketi, Feyleke Adası yakınında dev petrol ve gaz rezervi keşfetti - Son Dakika

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