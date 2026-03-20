Kuveyt Rafinerisine İHA Saldırısı
Kuveyt Rafinerisine İHA Saldırısı

20.03.2026 09:14
Mina el-Ahmedi Rafinerisi'ne İHA ile saldırı düzenlendi, yangın çıktı, can kaybı yok.

Kuveyt Petrol Şirketi, sabah Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını ve rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, şirketten yapılan açıklamada, Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığı bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiği belirtilen açıklamada, rafinerideki bazı ünitelerin kapatıldığı ve çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Kuveyt, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Rafinerisine İHA Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuveyt Rafinerisine İHA Saldırısı - Son Dakika
