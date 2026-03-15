Kuveyt'te 5 İHA Düşürüldü - Son Dakika
Kuveyt'te 5 İHA Düşürüldü

15.03.2026 09:16
Kuveyt Ulusal Muhafızları, güvenlik bölgesinde 5 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin son 24 saat içinde "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" 5 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, İHA'ların düşürüldüğü bölgeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına işaret edilmedi.

Açıklamada ayrıca, ordu, polis ve itfaiye ile işbirliği içinde hareket eden güçlerin, ülkenin "güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü tehdide karşı koymaya tamamen hazır olduğu" vurgulandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te 5 İHA Düşürüldü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar

09:00
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
Hataylı şoför hayatını kaybetmişti! İsrail füzesinin vurduğu tır böyle görüntülendi
08:37
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
07:54
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
07:42
ABD ordusu, Haseke’deki Rümeylan üssünden çekildi
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi
06:47
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi
Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
02:11
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
SON DAKİKA: Kuveyt'te 5 İHA Düşürüldü - Son Dakika
