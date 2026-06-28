Kuveyt'te Balistik Füzeler Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Balistik Füzeler Etkisiz Hale Getirildi

28.06.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, hava sahasına giren 2 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi. Herhangi bir hasar yok.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 2 balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası içinde 2 düşman balistik füze tespit ettiğini belirtti.

Füzelerin önlendiğini ve gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yüksek hazırlık seviyesiyle sürdürdüğünü vurgulayan Atvan, ülke güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin korunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kuveyt ordusu bu sabah ülkede füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Balistik Füzeler Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 11:55:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Balistik Füzeler Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.