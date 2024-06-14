Kuveyt'te çıkan yangında hayatını kaybeden Hindistan vatandaşlarının cenazeleri ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Kuveyt'te çıkan yangında hayatını kaybeden Hindistan vatandaşlarının cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kuveyt'in Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 49 kişiden 45'inin Hindistanlı olduğu bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçakla ülkelerine götürülen 45 Hindistan vatandaşının cenazeleri, Kochi Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen ambulanslar tarafından tören yerlerine götürülecek.

14.06.2024 12:59
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Kuveyt'te 12 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitiren 45 Hindistan vatandaşının cenazesi Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait uçakla ülkelerine götürüldü.

Hindistan'ın Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, eyalet sınırları içerisinde bulunan Kochi kentindeki havalimanında yaptığı açıklamada, yangında ölen 45 Hindistan vatandaşının cenazelerinin IAF'ye ait uçakla getirildiğini söyledi.

George, Kochi Uluslararası Havalimanında bekleyen ambulansların cenazeleri tören yerlerine götüreceğini belirtti.

Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 49 kişiden 45'inin Hindistanlı olduğu bildirildi. Yangın sırasında bölgede 196 yabancı işçinin bulunduğu, bunlardan 176'sının Hint olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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