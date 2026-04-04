Kuveyt'te Elektrik Kesintisi

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, ülkedeki ana trafo merkezlerinden birinin devre dışı kalması nedeniyle Cehra iline bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kesintinin bir ana trafo merkezinin hizmet dışı kalmasından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
