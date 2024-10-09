Kuveyt'te F-18 Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Güncel

Kuveyt ordusuna ait bir savaş uçağının ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Casim es-Sakr, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 tipi savaş uçağının düştüğünü ve pilotunun öldüğünü" ifade etti.

Sakr, kazanın, pilotun öğleden sonra ülkenin kuzeyinde bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada meydana geldiğini kaydetti.