Kuveyt'te Saldırılar!

Kuveyt ordusu, ülkenin kuzeyindeki üç sınır noktasının saldırıya uğradığını, kara sularındaki bir petrol sondaj platformunun ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, konuya ilişkin askeri bildiriyi paylaştı.

Sözcü Atvan, ülkenin kuzey sınırında yer alan üç kara sınır noktasının "haince bir saldırıya" maruz kaldığını ve saldırı sonucu bölgede maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Deniz sınırlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Atvan, Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformunun "düşman İHA'lar" tarafından hedef alındığını kaydetti.

Atvan, bu saldırıda da maddi hasar meydana geldiğini ve platform çalışanlarından birinin yaralandığını, yaralının tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Olayın ardından ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde gerekli inceleme ve prosedürlerin derhal başlatıldığını aktaran Sözcü, Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının mesajını da paylaştı.

Açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin her türlü duruma karşı teyakkuz halinde olduğu, ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceği bildirildi.

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.