Kuveyt'te Yangınlar: İtfaiye Görevlileri Yaralandı - Son Dakika
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Kuveyt'te Yangınlar: İtfaiye Görevlileri Yaralandı

18.07.2026 12:44
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İran'ın saldırılarında çıkan yangınlara müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi yaralandı.

Kuveyt itfaiyesi, İran'ın son saldırılarında hedef alınan iki farklı noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi ile hedef alınan tesiste görevli bir çalışanın yaralandığını duyurdu.

Kuveyt İtfaiye Gücünün yazılı açıklamasında, İran'ın son saldırılarında hedef alınan iki farklı noktada çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk olayda yangına müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi ile tesiste görevli bir çalışanın yaralandığı, yaralıların olay yerinden tahliye edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, ikinci noktadaki yangına ilişkin ise can kaybı ya da yaralanmaya dair bilgi verilmedi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını, tesiste yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'te Yangınlar: İtfaiye Görevlileri Yaralandı - Son Dakika

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