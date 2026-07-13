Kuveyt'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı

Kuveyt\'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı
13.07.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi, Kuveyt'te 55 katlı gökdelen inşaatını üstlendi.

KUVEYT, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi Ortadoğu, Kuveyt Doğrudan Yatırımları Teşvik Kurumu'nun yeni genel merkezinin inşası ihalesini kazandı.

Çinli şirket proje kapsamında, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te Körfez kıyısındaki ticaret merkezi olan Şark'ta, yeraltında 5 kat otoparkı bulunan 55 katlı bir gökdelen inşa edecek. 275 metre yüksekliğindeki gökdelende ofisler yer alacak.

Kuveyt Merkezi Kamu İhaleleri Ajansı'nın pazar günü yaptığı açıklamada, Çinli şirketin uluslararası rekabetçi bir ihale sürecinin ardından ana yüklenici olmaya hak kazandığı belirtildi.

Modern bir devlet kompleksi olarak tasarlanan gökdelende yatırımcılara yönelik hizmetlerin tek noktadan verildiği bir merkez, idari ofisler ve konferans salonları bulunacak. Gökdelende, çift camlı giydirme cepheler, akıllı bina yönetim teknolojileri ve peyzajlı gökyüzü bahçeleri gibi enerji tasarruflu sistemler kullanılacak.

24 ay sürmesi planlanan inşaat çalışmalarının, 2028 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

2035 Kuveyt Vizyonu'nu ilerletmek amacıyla kurulan Doğrudan Yatırımları Teşvik Kurumu, ekonomik çeşitlendirmenin petrol dışı sektörlere taşınmasında kilit önemde bir rol oynuyor. Lisanslama ve vergi teşviklerinden yatırımcı desteklerine kadar uzanan bir çerçevede entegre hizmetler sunan kurum, yabancı yatırımları destekliyor.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi Ortadoğu daha önce de Kuveyt Merkez Bankası genel merkezi ve Kuveyt Üniversitesi'ndeki önemli tesisler gibi büyük kamu projelerine imza atmıştı. Son projenin şirketin bölgedeki varlığını daha da güçlendireceği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Kuveyt, İnşaat, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Greenwood’un lüks evindeki iki komşusu bile belli İşte o isimler Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi
Los Angeles’te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

18:03
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 18:13:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.