Kuveyt\'te Yeni Gökdelene Çinli Şirket İmza Attı

KUVEYT, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi Ortadoğu, Kuveyt Doğrudan Yatırımları Teşvik Kurumu'nun yeni genel merkezinin inşası ihalesini kazandı.

Çinli şirket proje kapsamında, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te Körfez kıyısındaki ticaret merkezi olan Şark'ta, yeraltında 5 kat otoparkı bulunan 55 katlı bir gökdelen inşa edecek. 275 metre yüksekliğindeki gökdelende ofisler yer alacak.

Kuveyt Merkezi Kamu İhaleleri Ajansı'nın pazar günü yaptığı açıklamada, Çinli şirketin uluslararası rekabetçi bir ihale sürecinin ardından ana yüklenici olmaya hak kazandığı belirtildi.

Modern bir devlet kompleksi olarak tasarlanan gökdelende yatırımcılara yönelik hizmetlerin tek noktadan verildiği bir merkez, idari ofisler ve konferans salonları bulunacak. Gökdelende, çift camlı giydirme cepheler, akıllı bina yönetim teknolojileri ve peyzajlı gökyüzü bahçeleri gibi enerji tasarruflu sistemler kullanılacak.

24 ay sürmesi planlanan inşaat çalışmalarının, 2028 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

2035 Kuveyt Vizyonu'nu ilerletmek amacıyla kurulan Doğrudan Yatırımları Teşvik Kurumu, ekonomik çeşitlendirmenin petrol dışı sektörlere taşınmasında kilit önemde bir rol oynuyor. Lisanslama ve vergi teşviklerinden yatırımcı desteklerine kadar uzanan bir çerçevede entegre hizmetler sunan kurum, yabancı yatırımları destekliyor.

Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi Ortadoğu daha önce de Kuveyt Merkez Bankası genel merkezi ve Kuveyt Üniversitesi'ndeki önemli tesisler gibi büyük kamu projelerine imza atmıştı. Son projenin şirketin bölgedeki varlığını daha da güçlendireceği belirtiliyor.