Kuveyt'ten İran'a Diplomatik Tepki - Son Dakika
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Kuveyt'ten İran'a Diplomatik Tepki

03.06.2026 16:46
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Kuveyt, İranlı 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti ve saldırılar sonrası personeli azalttı.

Kuveyt, İran'dan gece düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkedeki İranlı 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve İran Büyükelçiliğinde çalışanların sayısının azaltılması kararı aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarı Hamid Yakubi Fer'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın devam eden saldırıları ve Kuveyt'teki İran Büyükelçiliği personeli sayısının azaltılmasıyla ilgili protestonun İranlı diplomata teslim edildiği aktarıldı.

Kuveyt'in, ülkedeki İran Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını talep ettiği kaydedildi.

Söz konusu kararların İran'ın Kuveyt'e düzenlediği, Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda sivil ve hayati öneme sahip tesisi hedef alan saldırılarının ardından alındığı belirtildi.

İran saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, bu saldırıların Kuveyt'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İran saldırılarının şiddetli bir şekilde kınandığı açıklamada, Kuveyt'in topraklarını ve hava sahasını herhangi bir ülkeye karşı düşmanca eylemler düzenlenmesi için kullanılmasına "kesinlikle" izin vermediği ifade edildi.

İran'ın iddialarının "asılsız" olduğu belirtilen açıklamada, bu iddiaların Kuveyt topraklarına, sivil ve hayati altyapısına yönelik saldırıları meşrulaştırmayacağı kaydedildi.

Uluslararası hukuk uyarınca Kuveyt'in düşmanca eylemler karşısında kendini savunma, güvenliğini sağlama, egemenliğini ve halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanında uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Diplomatik Tepki - Son Dakika

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