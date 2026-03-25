Kuveyt'ten Radyasyon Uyarısı
Kuveyt'ten Radyasyon Uyarısı

25.03.2026 13:05
Kuveyt, olası radyasyon sızıntılarına karşı vatandaşları uyardı, panik olmamalarını istedi.

Kuveytli yetkililer, bölgedeki gelişmeler nedeniyle komşu ülkelerde yaşanabilecek olası radyasyon sızıntılarına karşı vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara uyarılarda bulundu.

Kuveyt Ulusal Muhafızları, ABD merkezli sosyal medya platformu hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı.

Mesajda, Kuveyt Ulusal Muhafızları'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından birer yetkili muhtemel radyasyon sızıntılarına karşı açıklamalar yaptı.

Yetkililer, Kuveyt'e en yakın nükleer reaktörün ülkeye 240 kilometreden fazla uzaklıkta bulunduğunu, bu mesafenin olası radyasyon sızıntılarının etkisini büyük ölçüde azalttığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu sızıntıların büyük bölümünün Kuveyt sınırlarına ulaşmadan önce etkisini yitireceği ifade edilerek, bu nedenle panik ve korkuya gerek olmadığı kaydedildi.

Tam güvenliğin sağlanması için vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan acil bir durumda evlerinde kalmaları, kesinlikle dışarı çıkmamaları, radyoaktif maddelerin sızmasını önlemek için kapı ve pencereleri sıkıca kapatmaları istendi.

Yetkililer ayrıca gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi ve ilerleyen süreçte duyurulacak tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Kuveyt, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 25.03.2026
