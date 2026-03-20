Kuveyt ve ABD, İran'ın Saldırılarını Görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile " İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını" görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sabah, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sabah ve Rubio, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırganlığı sonucu, artan bölgesel askeri gerilimi" değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların bölgesel ve uluslararası istikrara etkileri de konuşuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.