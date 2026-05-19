Kuveyt ve Pakistan'dan Savunma İşbirliği

Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian, Pakistan Ordusu Operasyonlar Direktörü Tuğgeneral Navid Kalb Abbas ile savunma alanında işbirliğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şerian'ın Abbas ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Kuveyt ile Pakistan arasında savunma alanında işbirliği ile ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.
