Kuveyt ve Pakistan Savunma İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Kuveyt ve Pakistan Savunma İşbirliği Görüşmesi

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Kuveyt Dışişleri Bakanı, Pakistan'la savunma konularını ele aldı ve işbirliğini güçlendirmeyi vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sabah, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Munir ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ve halklar arasındaki tarihi ve güçlü ilişkiler ele alınırken, Kuveyt ile Pakistan arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi, koordinasyon ve istişarenin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Sabah ve Munir, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki dost ülkenin ortak çıkarlarının gözetilmesi amacıyla, özellikle savunma ve güvenlik alanlarında koordinasyonun artırılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve gerilimi düşürme yönünde sarf edilen çabalar da ele alındı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Pakistan'ın bölgedeki gelişmeler çerçevesinde sarf ettiği diplomatik çabaları takdir etti.

Kuveyt ile Pakistan arasında savunma alanında işbirliğini öngören 2023 tarihli anlaşma, 26 Temmuz'da Kuveyt makamları tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt ve Pakistan Savunma İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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