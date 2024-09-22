Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'deki 11 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün saat 23.00'e kadar Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde; gece 00.00'dan yarın akşam saatlerine kadar ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Bolu ve Karabük'te yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara kaşı vatandaşları uyardı.