Kuvvetli Yağış Uyarısı

12.02.2026 14:39
Doğu ve Batı Akdeniz ile Ege'de kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları bekleniyor.

Doğu ve Batı Akdeniz ile Ege'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleriyle Burdur ve Isparta'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısıyla Karaman'ın batısında yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1700 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Denizli'de kuvvetli, İzmir'in iç ve güney kesimleri ile Aydın'da yer yer çok kuvvetli, Muğla'da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde aralıklarla kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer şiddetli, öğleden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Gaziantep'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.