Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika
Kuvvetli Yağış Uyarısı!

18.04.2026 13:27
Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile Ankara'da kuvvetli yağış bekliyor. Tedbirli olun.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgeyi etkisi altına alacak kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Verilere göre, yurdun Doğu ve Güneydoğu bölgesi için gök gürültülü sağanak ile Ankara için yerel kuvvetli yağış beklenirken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep'te kuvvetli sağanak, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 18 Nisan Cumartesi günü, Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Ankara ve güney illerinde de kuvvetli yağış

Başkent Ankara için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
SON DAKİKA: Kuvvetli Yağış Uyarısı! - Son Dakika
