Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in Toroslar bölgesi için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM'nin açıklamasına göre bugün Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışlı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.