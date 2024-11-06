AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, tarihi eser arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hafsa Hatun Türbesi'nin yer aldığı Hisar mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan A.G., N.A., M.A., S.L. ve M.A.A.'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kuyucak'ta İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?