Kuyudan Kurtarılan Koyun

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Hayvan sahibine teslim edildi.
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