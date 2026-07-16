Kuyumcu Soygunu Anına Aid Görüntü

SOYGUN ANINA AİT GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcu dükkanında meydana gelen soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin dükkana müşteri gibi girdiği, daha sonra cebindeki tabancayı çıkardığı anlar yer aldı. Şüphelinin incelemek için eline aldığı 2 bileziği silah zoruyla alıp dükkandan çıktığı anlar kameraya anbean yansıdı.