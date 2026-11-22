Kuyumcuda iki kardeşe saldıran şüpheli, öldürmeye teşebbüs ve yağma suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyumcu dükkanında iki kardeşe saldıran şüpheli, savcıya ifade vermesinin ardından nöbetçi mahkemeye tutuklanma talebiyle sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından tutukladı.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcısına ifade veren Recep Özel, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özel, mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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