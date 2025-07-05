Kuyumcuda Soygun Girişimi: Şüpheliler Kaçtı

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 kovan buldu.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuya gelmeleri ve ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.