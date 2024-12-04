Kuyumcudan Altın Kolyeleri Çalan İki Kadın Hırsız Yakalandı

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EYÜPSULTAN'da müşteri gibi geldikleri kuyumcuda deniyormuş gibi yaparak 3 altın kolyeyi çalan 2 kadın hırsız yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde kuyumcu işleten E.K., polise başvurarak müşteri gibi gelen 2 kadının dükkanından 140 bin TL değerinde 3 altın kolye çaldığını belirterek şikayetçi oldu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olan Hanife Z.(56) ve Elif Z.(36) olduğunu belirledi. Hanife Z.'nin daha önce 8, Elif Z.'nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcuya müşteri kılığında gelen şüphelilerin altın kolyeleri çaldıkları anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ziynet eşyalarını inceliyormuş gibi yapan şüphelilerin el çabukluğu ile görevliyi yanıltarak 140 bin TL değerindeki 3 altın kolyeyi çaldıkları anlar yer alıyor.