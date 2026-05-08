Kuyumcudan Hırsızlık: 9 Yıl 7 Ay Ceza
Kuyumcudan Hırsızlık: 9 Yıl 7 Ay Ceza

08.05.2026 19:33
Kayseri'de çalıntı forkliftle kuyumcuya girip hırsızlık yapan Mehmet Ç., 9 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

KAYSERİ'de çalıntı forkliftle kepenklerini kırarak girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç. (26), tutuklu yargılandığı davada 3 farklı suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran Mehmet Ç., içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kameradan tespit edilip yakalanırken, toprağa gömülü halde bulunan 150 gram ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Ç.'nin forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Ç., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi kuyumcu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'ALTINLARI POŞETE DOLDURDUM'

Sanık Mehmet Ç., önceki savunmasını tekrar ederek, "Alkol aldım. Dolaşmaya çıktım. Yolda forklift gördüm. Kabloları dışardaydı. Düz kontak ile çalıştırdım. Kuyumcunun kepengini kırarak açtım. Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ç.'yi, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7,5 yıl, 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay ve 'Mala zarar verme' suçundan da 10 ay, olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

