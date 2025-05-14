Kuyuya Düşen Koyun Kurtarıldı

Kuyuya düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Uzgider Mahallesi'nde bir koyun, üstü açık kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan koyun çıkartıp sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.