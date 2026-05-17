Kuyuya inen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyuya inen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyuya inen 4 kişiden 3\'ü hayatını kaybetti
17.05.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kuyuda metan gazı nedeniyle mahsur kalan 3 kişi öldü, İsmail Yeşildal ağır yaralı kurtarıldı.

AKSARAY'da temizlemek için indiği kuyuda metan gazından etkilenip mahsur kalan İsmail Yeşildal (42) ağır yaralı olarak kurtarılırken, kendisine yardım etmek için kuyuya inen kardeşleri Mehmet Yeşildal (28) ve Recep Yeşildal (32) ile akrabası Murat Yeşildal öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde elma bahçesinde meydana geldi. İsmail Yeşildal, kendilerine ait elma bahçesindeki ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusuna halat yardımıyla girip, temizlik çalışması başlattı. Yeşildal'ın bir süre çıkmaması ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen kardeşleri Mehmet ve Recep Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. 4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine, diğer akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine ardından adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinden 1'i kuyuya indiğinde, kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu ve 4 kişinin metan gazından etkilendiğini belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu ilk olarak İsmail Yeşildal'ı çıkardı. Yeşildal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Mehmet Yeşildal, Recep Yeşildal ve Murat Yeşildal çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuya inen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:00:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kuyuya inen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.