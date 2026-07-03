Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi - Son Dakika
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Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi

03.07.2026 09:39
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Adana'da tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Koza Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te tartıştığı Z.A'yı (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan Suriyeli A.A. (20) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü A.A'nın teyzesinin oğlu Z.A. ile Koza Mahallesi'ndeki ikametinde akşam vakti bir araya geldiği belirtildi.

İddianamede sanık ve maktulün arkadaşları Y.A. ve A.Y'nin de eve geldiği, bir süre sonra iskambil kağıdıyla oyun oynadıkları sırada Z.A. ile kuzeni A.A. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı anlatıldı.

Kavgada A.A'nın bıçakla Z.A'yı öldürerek, motosikletle evden kaçtığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık A.A. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: AA

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