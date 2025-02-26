Kuzey Adana'da Buz Heykelleri

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Kuzey Adana buz tuttu

Dev sarkıtlar oluştu

ADANA - Adana'nın kuzey ilçelerinde hafta boyunca etkili olan soğuk nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi dondu. Dev buz tabakaları oluştu. Kozan'da Kapıkaya Mahallesi'nde ağaçlarda ve su kaynakları da buz tuttu. Oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Feke ve Saimbeyli'de bir çok araç don nedeniyle çalışmakta zorlandı o anları ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydedildi.